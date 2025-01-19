Анастастия Павлюченкова: «23-летние теннисистки должны обыгрывать меня 6:1, 6:1 и говорить «Вешай ракетку и заканчивай играть». Но сейчас все не так»

Анастасия Павлюченкова рассказала об ожиданиях от Australian Open.

Россиянка вышла в четвертьфинал, где сыграет с Ариной Соболенко, защищающей титул.

– Вы удивлены, что дошли до четвертьфинала?

– Наверное, я удивлена. Просто я шутила в этом году, называя себя «слишком старой», что частично правда. Но я все еще тут, в четвертьфинале, и это вопрос к молодым девушкам.

Перед предсезонкой я села с тренерами и сказала им: «Давайте смотреть как пойдет, потому что мне не 20, я не могу восстанавливаться с той же скоростью». И я сделала уже тысячу этих предсезонок, и я их ненавижу. Так что мы просто делали одну тренировку и смотрели, было более расслаблено. У меня была цель сохранить мотивацию и голод к Australian Open и сезону в целом. Думаю, получилось. Но да, я как-то удивлена.

– Вы написали, что вы «слишком старая» – как вы чувствуете себя в этом году в сравнении с предыдущими?

– На самом деле не чувствую себя очень старой. Удивительно, но организм чувствует себя хорошо. Но это сложно – сезон только начался, надо будет смотреть, как пойдет дальше. Уровень очень высокий, подачи очень быстрые, скорости высокие – а реакция у меня уже не такая хорошая.

– Как вы чувствуете себя перед встречей с Ариной – что она защищает титул, а вам нечего терять и вы можете показать лучший теннис?

– Не чувствую никакого давления вообще на этом турнире. Во втором круге я играла с Анастасией [Потаповой] – у нас 10 лет разницы в возрасте, и в таком случае меня должны обыгрывать 6:1, 6:1 и говорить: «Вешай ракетку и заканчивай играть». Я бы была такой в 23. Но сейчас все не так. Так что у меня нет никакого давления не только против Арины. Я просто хочу веселиться и наслаждаться.