Мирра Андреева о победе в паре над Паолини и Эррани: «Для меня было очень важно победить и порадовать себя – после утреннего поражения было тяжело»

Диана Шнайдер и Мирра Андреева рассказали о выходе в третий круг Australian Open.

Россиянки победили Жасмин Паолини и Сару Эррани со счетом 7:5, 7:5.

ДШ: «Лично я очень нервничала, но это был отличный матч. Думаю, что мы с Миррой обе были на него настроены. Соперницы очень опытные. Было тяжело. Но я очень рада и горжусь нами – как мы взяли контроль над вторым сетом, когда проиграли три гейма подряд.

Психологически было тяжело, но вместе мы все преодолели. Поэтому мы и победили».

МА: «Когда мы вели 4:2, но потом счет стал 4:5, у меня были флешбеки с Олимпиады. Мы обе занервничали, но потом решили играть агрессивно, показывать свой теннис – и это сработало.

Для меня было очень важно победить и порадовать себя – после утреннего поражения было тяжело. Я рада, что мы прошли дальше».

Теперь они сыграют с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.