Алькарас о том, будет ли смотреть Джоковича с Лехечкой, где определится его соперник по 1/4 финала: «Да, буду искать какие-нибудь тактические моменты»
Алькарас рассказал, будет ли смотреть встречу Новака Джоковича и Иржи Лехечки.
В четвертьфинале Australian Open испанец сыграет с победителем этого матча.
«Конечно, я буду смотреть. Где именно – не знаю. Мне же еще нужно восстанавливаться. Но я постараюсь включить матч, пока буду заниматься с физио. Буду высматривать какие-нибудь тактические моменты.
С парнем по имени Новак Джокович я уже несколько раз встречался. С Иржи тоже.
Это будет интересный матч. Уверен, зрителям он понравится – мне тоже».
Алькарас уступает Джоковичу в личке 3:4 и ведет у Лехечки 1:0.
Опубликовано: Алёна Майорова
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