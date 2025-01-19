  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о том, будет ли смотреть Джоковича с Лехечкой, где определится его соперник по 1/4 финала: «Да, буду искать какие-нибудь тактические моменты»
2

Алькарас о том, будет ли смотреть Джоковича с Лехечкой, где определится его соперник по 1/4 финала: «Да, буду искать какие-нибудь тактические моменты»

Алькарас рассказал, будет ли смотреть встречу Новака Джоковича и Иржи Лехечки.

В четвертьфинале Australian Open испанец сыграет с победителем этого матча.

«Конечно, я буду смотреть. Где именно – не знаю. Мне же еще нужно восстанавливаться. Но я постараюсь включить матч, пока буду заниматься с физио. Буду высматривать какие-нибудь тактические моменты.

С парнем по имени Новак Джокович я уже несколько раз встречался. С Иржи тоже.

Это будет интересный матч. Уверен, зрителям он понравится – мне тоже».

Алькарас уступает Джоковичу в личке 3:4 и ведет у Лехечки 1:0.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoНовак Джокович
logoATP
logoИржи Лехечка
logoКарлос Алькарас
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алькарас – Дрэйперу после того, как тот снялся в 3-м круге Australian Open: «Ты будешь там, где заслуживаешь быть»
115 минут назадФото
Australian Open. Зверев борется с Эмбером, Джокович встретится с Лехечкой, Алькарас прошел в 1/4 финала на отказе Дрэйпера
95сегодня, 07:26Live
Мирра Андреева о победе в паре над Паолини и Эррани: «Для меня было очень важно победить и порадовать себя – после утреннего поражения было тяжело»
4сегодня, 07:17
Алькарас – самый молодой теннисист, вышедший в 2 четвертьфинала на каждом «Шлеме»
4сегодня, 06:51
Павлюченкова о предстоящем матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»
12сегодня, 06:39
Шнайдер и Андреева выиграли у Паолини и Эррани и вышли в 3-й круг Australian Open
15сегодня, 06:27
Пол вышел в 1/4 финала «Большого шлема» третий раз в карьере
сегодня, 06:15
Australian Open. Расписание 9-го дня. Кудерметова и Свитолина сыграют на Арене Рода Лэйвера первым запуском, Синнер и Руне – вторым, Касаткина – последним на Арене Джона Кейна
8сегодня, 05:37
Медведев посетил цирковой фестиваль в Монако
18сегодня, 05:15Фото
Гауфф отреагировала на бан тиктока из США
6сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
117 января, 20:18
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем