Алькарас о том, будет ли смотреть Джоковича с Лехечкой, где определится его соперник по 1/4 финала: «Да, буду искать какие-нибудь тактические моменты»

Алькарас рассказал, будет ли смотреть встречу Новака Джоковича и Иржи Лехечки.

В четвертьфинале Australian Open испанец сыграет с победителем этого матча.

«Конечно, я буду смотреть. Где именно – не знаю. Мне же еще нужно восстанавливаться. Но я постараюсь включить матч, пока буду заниматься с физио. Буду высматривать какие-нибудь тактические моменты.

С парнем по имени Новак Джокович я уже несколько раз встречался. С Иржи тоже.

Это будет интересный матч. Уверен, зрителям он понравится – мне тоже».

Алькарас уступает Джоковичу в личке 3:4 и ведет у Лехечки 1:0.