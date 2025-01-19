Шнайдер и Андреева выиграли у Паолини и Эррани и вышли в 3-й круг Australian Open

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в третий круг парного Australian Open.

Они обыграли Жасмин Паолини и Сару Эррани со счетом 7:5, 7:5. Во второй партии итальянки подавали на сет.

Они встречались во второй раз – в прошлом году Паолини и Эррани выиграли в финале Олимпийских игр в Париже.

Дальше Шнайдер и Андреева поборятся с Кларой Биррелл и Оливией Гадеки.