Шнайдер и Андреева выиграли у Паолини и Эррани и вышли в 3-й круг Australian Open
Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в третий круг парного Australian Open.
Они обыграли Жасмин Паолини и Сару Эррани со счетом 7:5, 7:5. Во второй партии итальянки подавали на сет.
Они встречались во второй раз – в прошлом году Паолини и Эррани выиграли в финале Олимпийских игр в Париже.
Дальше Шнайдер и Андреева поборятся с Кларой Биррелл и Оливией Гадеки.
Опубликовано: Алёна Майорова
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