Australian Open. Расписание 9-го дня. Кудерметова и Свитолина сыграют на Арене Рода Лэйвера первым запуском, Синнер и Руне – вторым, Касаткина – последним на Арене Джона Кейна

Стало известно расписание на 20 января, девятый игровой день Australian Open.

Матчи на всех кортах, кроме Арены Рода Лэйвера и Арены Маргарет Корт, начнутся в 3:00 по московскому времени.

Арена Рода Лэйвера (начало в 3:30 мск):

Вероника Кудерметова – Элина Свитолина (28)

Янник Синнер (1) – Хольгер Руне (3) (не ранее 6:00 по мск)

Ева Лис (LL) – Ига Швентек (3) (не ранее 11:00 по мск)

Алекс Микельсен – Алекс де Минаур (8)

Арена Маргарет Корт (начало в 3:30 мск):

будет объявлен позже

Елена Рыбакина (6) – Мэдисон Киз (19) (не ранее 6:00 по мск)

Гаэль Монфис – Бен Шелтон (21)

Дарья Касаткина (9) и Эмма Наварро (8) последними сыграют на Арене Джона Кейна (не ранее 8:30 по мск).

Полное расписание станет доступно позднее.