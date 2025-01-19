Australian Open. Расписание 9-го дня. Кудерметова и Свитолина сыграют на Арене Рода Лэйвера первым запуском, Синнер и Руне – вторым, Касаткина – последним на Арене Джона Кейна
Стало известно расписание на 20 января, девятый игровой день Australian Open.
Матчи на всех кортах, кроме Арены Рода Лэйвера и Арены Маргарет Корт, начнутся в 3:00 по московскому времени.
Арена Рода Лэйвера (начало в 3:30 мск):
Вероника Кудерметова – Элина Свитолина (28)
Янник Синнер (1) – Хольгер Руне (3) (не ранее 6:00 по мск)
Ева Лис (LL) – Ига Швентек (3) (не ранее 11:00 по мск)
Алекс Микельсен – Алекс де Минаур (8)
Арена Маргарет Корт (начало в 3:30 мск):
будет объявлен позже
Елена Рыбакина (6) – Мэдисон Киз (19) (не ранее 6:00 по мск)
Гаэль Монфис – Бен Шелтон (21)
Дарья Касаткина (9) и Эмма Наварро (8) последними сыграют на Арене Джона Кейна (не ранее 8:30 по мск).
Полное расписание станет доступно позднее.
Опубликовано: Алёна Майорова
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