Соболенко выиграла 18-й подряд матч на Australian Open
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.
Первая ракетка мира обыграла Мирру Андрееву – 6:1, 6:2.
Соболенко вышла в четвертьфинал на девятом проведенном турнире «Большого шлема» подряд.
В Мельбурне она выиграла 18-й матч подряд – на ее счету титулы в 2023-м и 2024-м.
В этом сезоне она выиграла девятый матч подряд.
Дальше Соболенко сыграет с Анастасией Павлюченковой или Донной Векич.
Опубликовал: Павел Ниткин
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