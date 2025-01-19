Соболенко выиграла 18-й подряд матч на Australian Open

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.

Первая ракетка мира обыграла Мирру Андрееву – 6:1, 6:2.

Соболенко вышла в четвертьфинал на девятом проведенном турнире «Большого шлема» подряд.

В Мельбурне она выиграла 18-й матч подряд – на ее счету титулы в 2023-м и 2024-м.

В этом сезоне она выиграла девятый матч подряд.

Дальше Соболенко сыграет с Анастасией Павлюченковой или Донной Векич.