Перес показала фингал, который у нее остался после попадания мячом в лицо
Эллен Перес закончила субботу на Australian Open с фингалом.
С утра она играла в паре с Элизой Мертенс, и в матче против Марты Костюк и Габриэлы Рузе мяч попал ей в лицо.
Матч они проиграли.
После этого Перес вышла играть в миксте с Кевином Кравицом – и на лице у нее был фингал. Тем не менее, они обыграли Нину Стоянович и Мате Павича на чемпионском тай-брейке.
Опубликовал: Павел Ниткин
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