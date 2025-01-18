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Перес показала фингал, который у нее остался после попадания мячом в лицо

Эллен Перес закончила субботу на Australian Open с фингалом.

С утра она играла в паре с Элизой Мертенс, и в матче против Марты Костюк и Габриэлы Рузе мяч попал ей в лицо.

Матч они проиграли.

После этого Перес вышла играть в миксте с Кевином Кравицом – и на лице у нее был фингал. Тем не менее, они обыграли Нину Стоянович и Мате Павича на чемпионском тай-брейке.

Опубликовал: Павел Ниткин
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