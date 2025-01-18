Янник Синнер: «До матча стараюсь как можно больше спать. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты»
Он обыграл Маркоса Гирона (6:3, 6:4, 6:2) и вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд.
«Сегодня у меня был не очень хороший процент в игре у сетки. Но я все равно стараюсь прибавлять – это часть игры. Иногда что-то идет лучше, иногда – хуже. Это нормально.
Главное – держаться психологически. Для нас, теннисистов, это самое важное.
И если я хочу продвигаться по турниру, мне нужно прибавлять. Надеюсь, в следующем круге у меня получится поднять уровень. Но я все равно очень доволен».
Также Синнер рассказал, как выглядит расписание в день матча.
«Обычно я спокоен до момента, когда до матча остается 20 минут. Я стараюсь как можно больше спать. Сегодня спал около 10 часов – это хорошо.
За полчаса до матча я снова спал. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты (смеется).
Конечно, мы стараемся прочувствовать мяч – тренировка минут 30-40. Стараемся хорошо питаться.
А теперь у меня много дел – нужно общаться с журналистами, идти в ванну со льдом. Это все часть работы. Надеюсь, я смогу восстановиться к завтрашней тренировке. Сегодня я приехал на корты в районе 14:30. А уеду через два часа – в 23:30 примерно. И снова лягу спать».
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