Янник Синнер: «До матча стараюсь как можно больше спать. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты»

Янник Синнер оценил свою игру в третьем круге Australian Open.

Он обыграл Маркоса Гирона (6:3, 6:4, 6:2) и вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд.

«Сегодня у меня был не очень хороший процент в игре у сетки. Но я все равно стараюсь прибавлять – это часть игры. Иногда что-то идет лучше, иногда – хуже. Это нормально.

Главное – держаться психологически. Для нас, теннисистов, это самое важное.

И если я хочу продвигаться по турниру, мне нужно прибавлять. Надеюсь, в следующем круге у меня получится поднять уровень. Но я все равно очень доволен».

Также Синнер рассказал, как выглядит расписание в день матча.

«Обычно я спокоен до момента, когда до матча остается 20 минут. Я стараюсь как можно больше спать. Сегодня спал около 10 часов – это хорошо.

За полчаса до матча я снова спал. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты (смеется) .

Конечно, мы стараемся прочувствовать мяч – тренировка минут 30-40. Стараемся хорошо питаться.

А теперь у меня много дел – нужно общаться с журналистами, идти в ванну со льдом. Это все часть работы. Надеюсь, я смогу восстановиться к завтрашней тренировке. Сегодня я приехал на корты в районе 14:30. А уеду через два часа – в 23:30 примерно. И снова лягу спать».