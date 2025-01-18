Радукану, взяв у Швентек один гейм: «Она играла очень хорошо, а я – наоборот, и это так себе сочетание»

Эмма Радукану прокомментировала разгром от Иги Швентек.

Британка проиграла второй ракетке мира в третьем круге Australian Open 1:6, 0:6.

«Она играла очень хорошо, а я – наоборот, и это так себе сочетание. Если топ-игрок играет безупречно, уже и так будет сложный матч... Счет довольно жесткий.

Я прекрасной понимаю, что произошло. Если у меня не получается держать подачу или диктовать игру, это отражается на всем остальном: на второй подаче, на том, как строится розыгрыш. Плюс ты чувствуешь гораздо больше давления в геймах на приеме. Наверное, сегодня это сыграло особенно важную роль».