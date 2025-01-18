Швентек о постоянных баранках соперницам: «Я бы не сказала, что я беспощадна. Нет такого, что я хочу как-то выделиться»

Игу Швентек спросили, нравится ли ей быть беспощадной и выигрывать со счетом 6:0.

В матче против Эмму Радукану на Australian Open (6:1, 6:0) она повесила 86-ю баранку на уровне WTA и 28-ю на турнирах «Большого шлема» – 12% сетов на ТБШ она выиграла 6:0.

«В этом нет ничего личного... Я бы не сказала, что я беспощадна. Я просто стараюсь сохранять одинаковый настрой и концентрацию, независимо от счета.

Нет такого, что я хочу как-то выделиться. Я просто играю в свою игру. Если она работает, зачем останавливаться? Я видела много матчей, когда кто-то отыгрывался, уступая 2:5 или с похожим счетом. Всегда нужно давить дальше. Матч не закончен, пока он не закончен».