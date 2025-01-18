Швентек о разгроме Радукану: «Я выполнила несколько ударов, после которых думала: «Вот ради этого я и тренируюсь»
Ига Швентек прокомментировала разгром Эммы Радукану.
В третьем круге Australian Open полька победила 6:1, 6:0.
«Я просто играла с удовольствием. Выполнила несколько ударов, после которых думала: «Вот ради этого я и тренируюсь». Поэтому матч мне очень понравился.
Я чувствовала себя довольно уверенно и смогла очень сильно надавить на соперницу. Было важно, что я реализовывала брейк-пойнты.
Очень довольна сегодняшним выступлением», – сказала Швентек в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
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