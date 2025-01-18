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Швентек пятый раз вышла во вторую неделю Australian Open

Ига Швентек вышла в 1/8 финала Australian Open.

Вторая ракетка мира обыграла Эмму Радукану (6:1, 6:0) и пятый раз добралась до второй недели в Мельбурне.

Швентек проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз.

За место в четвертьфинале она поборется с Евой Лис или Жаклин Кристиан.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoЭмма Радукану
logoAustralian Open
logoWTA
logoИга Швентек
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