Швентек пятый раз вышла во вторую неделю Australian Open
Ига Швентек вышла в 1/8 финала Australian Open.
Вторая ракетка мира обыграла Эмму Радукану (6:1, 6:0) и пятый раз добралась до второй недели в Мельбурне.
Швентек проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз.
За место в четвертьфинале она поборется с Евой Лис или Жаклин Кристиан.
Опубликовал: Павел Ниткин
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