Швентек пятый раз вышла во вторую неделю Australian Open

Ига Швентек вышла в 1/8 финала Australian Open.

Вторая ракетка мира обыграла Эмму Радукану (6:1, 6:0) и пятый раз добралась до второй недели в Мельбурне.

Швентек проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и вышла во вторую неделю 16-й раз.

За место в четвертьфинале она поборется с Евой Лис или Жаклин Кристиан.