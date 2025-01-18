WADA может обжаловать решение по делу Швентек до 21 января

WADA может оспорить решение по допинговому делу Иги Швентек.

Всемирное антидопинговое агентство может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд до 21 января.

При этом сообщается, что WADA еще не решило, будет ли это делать.

В конце прошлого года Швентек дисквалифицировали на месяц за триметазидин. Независимый трибунал поверил в ее версию, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с таблетками мелатонина.