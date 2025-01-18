Наварро стала лицом люксового бренда украшений

Эмма Наварро начала сотрудничать с люксовым брендом украшений.

Она стала лицом Mejuri.

«Украшения – способ проявить свой стиль, потому что я всегда в теннисной одежде», – сказала восьмая ракетка мира.

В рамках сотрудничество Наварро будет носить только украшения спонсора – и на корте, и за его пределами.