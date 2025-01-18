Наварро стала лицом люксового бренда украшений
Эмма Наварро начала сотрудничать с люксовым брендом украшений.
Она стала лицом Mejuri.
«Украшения – способ проявить свой стиль, потому что я всегда в теннисной одежде», – сказала восьмая ракетка мира.
В рамках сотрудничество Наварро будет носить только украшения спонсора – и на корте, и за его пределами.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
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