Осака после победы над Муховой: «Она уничтожила меня на US Open, когда у меня был лучший наряд в карьере. Так что я взяла реванш»

Наоми Осака рада, что взяла реванш у Каролины Муховой.

Она обыграла чешку во втором круге Australian Open – 1:6, 6:1, 6:3.

«Это очень важная победа. Она уничтожила меня на US Open, когда у меня был лучший наряд в карьере . Было очень обидно.

Так что я взяла реванш. (Ахнувшим зрителям). И в реванше нет ничего плохого – этого же соревнования.

Да, это важная победа. Она одна из самых сложных соперниц».