Осака после победы над Муховой: «Она уничтожила меня на US Open, когда у меня был лучший наряд в карьере. Так что я взяла реванш»
Наоми Осака рада, что взяла реванш у Каролины Муховой.
Она обыграла чешку во втором круге Australian Open – 1:6, 6:1, 6:3.
«Это очень важная победа. Она уничтожила меня на US Open, когда у меня был лучший наряд в карьере. Было очень обидно.
Так что я взяла реванш. (Ахнувшим зрителям). И в реванше нет ничего плохого – этого же соревнования.
Да, это важная победа. Она одна из самых сложных соперниц».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Осаки на корте
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