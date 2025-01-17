Фис снялся с матча с Эмбером, потому что ему перетянули ногу тейпом: «С середины третьего сета я не мог толком двигаться»

Артур Фис рассказал, почему не доиграл матч против Юго Эмбера на Australian Open.

Он снялся при счете 6:4, 5:7, 4:6, 0:1.

«Проблема в том, что, как и всегда, я не переношу тейпы.

Мне перетянули ногу тейпом. Думаю, у меня был зажат нерв на уровне пятой плюсневой кости. Пока точно не знаю, но чем дольше шел матч, тем сильнее болела нога. Это началось во втором сете.

С середины третьего сета я не мог толком двигаться. Когда в начале четвертого я хотел встать со скамейки, у меня не получилось. Я больше не мог стоять на этой ноге, поэтому продолжать не было смысла.

Самое обидное, что травма несерьезная. Я знаю, что через несколько часов мне станет лучше, и не беспокоюсь о будущем».