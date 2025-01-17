  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева: «5-6 лет назад проснулась от того, что мама заносит подарки под елку. Поэтому в Деда Мороза уже не так верю»
6

Мирра Андреева: «5-6 лет назад проснулась от того, что мама заносит подарки под елку. Поэтому в Деда Мороза уже не так верю»

17-летняя Мирра Андреева рассказала, верит ли в Деда Мороза.

– Веришь в Деда Мороза?

– Верила, но сейчас, конечно, уже нет. Помню, я верила-верила и хотела… Конечно, Эрика и все мои двоюродные сестры говорили: «Да что ты, совсем? Не существует Деда Мороза. Я ставила камеру ночью – я проверила. Это были мои родители». И я решила: окей, я тоже поставлю камеру. И потом, когда я на утро проверила, оказалось, что мою камеру отключили в 2 часа ночи. В комнате было темно, и кто-то отключил мою камеру. Я думаю: ага, ясно. 

И где-то лет 5-6 назад мы [с Эрикой] спали в своей комнате. Елка тоже там всегда стоит. И я проснулась от того, что мама заносит подарки под елку (смеется). Поэтому, конечно, в Деда Мороза я уже не так верю. Для меня Дед Мороз – это мои родители.

– Ну, может, Дед Мороз отключал камеру, а мама заносила подарки?

– Может быть. Конечно! Они, скорее всего, работают сообща. Возможно, – сказала Андреева в интервью BB Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoМирра Андреева
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мирра Андреева: «Надеюсь, у меня будет несколько «Шлемов», и я останусь таким же человеком. Один из моих больших страхов – что люди начинают зазнаваться»
10сегодня, 07:59
Мирра Андреева на Australian Open пятый раз сыграет с Ариной Соболенко
27сегодня, 06:02
Мирра Андреева второй год подряд вышла во вторую неделю Australian Open 
11сегодня, 05:57
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, что Коллинс просила зрителей целовать ее задницу: «Теперь я большой фанат Даниэль. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше»
27 минут назад
Глава ATP заявил, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится не раньше 2028 года
544 минуты назад
Дрэйпер выиграл третий пятисетовик подряд и вышел на Алькараса
11сегодня, 14:00
Australian Open. Дрэйпер и Вукич играют решающий сет, Джокович, Алькарас, Зверев, Давидович-Фокина вышли в 4-й круг, Фис снялся
246сегодня, 12:55Live
Дрэйпер и Вукич сыграли пять сетов в каждом матче Australian Open
2сегодня, 13:06
Коко Гауфф: «Я опозорилась в сегодняшнем интервью на корте...😭»
4сегодня, 12:50
Джокович отпраздновал победу Данилович над Пегулой
2сегодня, 12:40Видео
Данилович второй раз вышла во вторую неделю «Большого шлема»
3сегодня, 12:37
Australian Open. Мирра Андреева, Павлюченкова, Соболенко, Гауфф, Бадоса вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Пегула выбыли, Осака снялась
183сегодня, 12:30
Алькараса попросили дать совет тинейджерам, победившим на AO соперников из топ-10: «Что бы я им посоветовал? Наверное, не обыгрывать меня»
3сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
115 января, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем