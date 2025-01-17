Мирра Андреева: «5-6 лет назад проснулась от того, что мама заносит подарки под елку. Поэтому в Деда Мороза уже не так верю»
– Веришь в Деда Мороза?
– Верила, но сейчас, конечно, уже нет. Помню, я верила-верила и хотела… Конечно, Эрика и все мои двоюродные сестры говорили: «Да что ты, совсем? Не существует Деда Мороза. Я ставила камеру ночью – я проверила. Это были мои родители». И я решила: окей, я тоже поставлю камеру. И потом, когда я на утро проверила, оказалось, что мою камеру отключили в 2 часа ночи. В комнате было темно, и кто-то отключил мою камеру. Я думаю: ага, ясно.
И где-то лет 5-6 назад мы [с Эрикой] спали в своей комнате. Елка тоже там всегда стоит. И я проснулась от того, что мама заносит подарки под елку (смеется). Поэтому, конечно, в Деда Мороза я уже не так верю. Для меня Дед Мороз – это мои родители.
– Ну, может, Дед Мороз отключал камеру, а мама заносила подарки?
– Может быть. Конечно! Они, скорее всего, работают сообща. Возможно, – сказала Андреева в интервью BB Tennis.
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