Мирра Андреева: «Надеюсь, у меня будет несколько «Шлемов», и я останусь таким же человеком. Один из моих больших страхов – что люди начинают зазнаваться»

– Какой ты видишь себя через 10 лет?

– Ой, ну я надеюсь, я останусь таким же человеком. Просто буду надеяться на все молитвы, и молиться, и все, что только можно делать. Я надеюсь, что у меня будет, может быть, несколько «Шлемов», несколько титулов. И я надеюсь, что я останусь таким же человеком, потому что для меня это один из больших страхов, что люди начинают немного зазнаваться…

– Боишься, что не пройдешь медные трубы, да?

– Да. И поэтому для меня это тоже будет очень важный аспект. Если у меня все получится успешно в моей карьере, и я выиграю несколько титулов, я надеюсь, что меня это никак не потревожит, не изменит, и я останусь таким же человеком, как сейчас. Я надеюсь, что так будет, – сказала Андреева в интервью BB Tennis.