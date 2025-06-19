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Янник Синнер: «Быть №1 значит, что все хотят тебя обыграть»

Янник Синнер рассказал о трудностях на вершине мирового рейтинга.

Итальянец проводит 54-ю неделю в статусе первой ракетки мира. 

«Я сам не слишком слежу за рейтингом, потому что, на мой взгляд, №1, №2 или №3 – это всего лишь результат той работы, которую ты проделываешь на протяжении года. Нужно быть очень стабильным, и мои результаты с прошлого года по сегодняшний день были выдающимися. Мы постараемся двигаться в этом направлении как можно дольше.

С другой стороны, для меня важнее всего прогрессировать. Думаю, с прошлого года я стал лучше, и для меня это главное. Конечно, результаты имеют значение, но в первую очередь важно развитие. 

Очевидно, с прошлого года кое-что изменилось. Ощущения теперь совсем другие. Быть №1 значит, что все хотят тебя обыграть, и у многих игроков до сих пор есть это чувство. Я думаю, место в рейтинге – это то, ради чего ты много работаешь, и я всегда старался быть лучшей версией себя».

Источник: atptour.com
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