Янник Синнер: «Быть №1 значит, что все хотят тебя обыграть»

Янник Синнер рассказал о трудностях на вершине мирового рейтинга.

Итальянец проводит 54-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

«Я сам не слишком слежу за рейтингом, потому что, на мой взгляд, №1, №2 или №3 – это всего лишь результат той работы, которую ты проделываешь на протяжении года. Нужно быть очень стабильным, и мои результаты с прошлого года по сегодняшний день были выдающимися. Мы постараемся двигаться в этом направлении как можно дольше.

С другой стороны, для меня важнее всего прогрессировать. Думаю, с прошлого года я стал лучше, и для меня это главное. Конечно, результаты имеют значение, но в первую очередь важно развитие.

Очевидно, с прошлого года кое-что изменилось. Ощущения теперь совсем другие. Быть №1 значит, что все хотят тебя обыграть, и у многих игроков до сих пор есть это чувство. Я думаю, место в рейтинге – это то, ради чего ты много работаешь, и я всегда старался быть лучшей версией себя».