Карлос Алькарас взял на послематчевую пресс-конференцию мальчика-болельщика

Карлос Алькарас пригласил юного болельщика на послематчевую пресс-конференцию.

Алькарас встретил мальчика Джона по пути в зал для пресс-конференций и предложил тому поприсутствовать.

Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.

Алькарас немного пообщался с мальчиком. Испанец сказал: «Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом прекрасном корте». Джон ответил: «Обязательно буду».