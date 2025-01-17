Карлос Алькарас взял на послематчевую пресс-конференцию мальчика-болельщика
Карлос Алькарас пригласил юного болельщика на послематчевую пресс-конференцию.
Алькарас встретил мальчика Джона по пути в зал для пресс-конференций и предложил тому поприсутствовать.
Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.
Алькарас немного пообщался с мальчиком. Испанец сказал: «Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом прекрасном корте». Джон ответил: «Обязательно буду».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @australianopen
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