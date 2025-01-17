Гауфф третий год подряд вышла во вторую неделю Australian Open

Коко Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Opem.

В третьем круге она обыграла Лейлу Фернандес – 6:4, 6:2.

20-летняя американка вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» 14-й раз, в Мельбурне – четвертый, в том числе третий подряд. Ее лучший результат на Australian Open – полуфинал-2024.

Теперь она поборется с Белиндой Бенчич.

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