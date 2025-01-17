Жоао Фонсека: «Мечтаю играть в туре – в настоящем туре, где играют ребята из топ-50»

18-летний Жоао Фонсеко подвел итоги выступления на Australian Open.

В первом круге бразилец обыграл №9 в мире Андрея Рублева, а во втором в пяти сетах уступил Лоренцо Сонего.

«Опыт Лоренцо сыграл очень большую роль. У него больше опыта в пятисетовых матчах. Когда такой опыт есть, ты лучше знаешь, когда нужно нажать. И мне нужен такой опыт. Нужно больше работать, чтобы сосредоточенно проводить весь матч и быть ко всему готовым.

После битвы с Рублевым ожиданий стало больше. Про меня стали больше говорить. Мои ожидания тоже изменились. Я нервничал сильнее, чем против Рублева. К тому же у меня уже была победа над Сонего. Не стану врать, я нервничал.

Я мечтаю играть в туре – в настоящем туре, где играют ребята из топ-50. «Мастерсы», турниры ATP 500, 250. Я хочу, чтобы это стало моей жизнью.

Я рад, что попаду в топ-100, буду играть большие турниры. Хочу закрепиться в этой среде и работать, чтобы продвигаться выше. Думаю, у меня нет никаких ограничений. Но нужно усердно работать, чтобы воплотить мечту – стать №1».