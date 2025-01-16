Синнер – Макинрою на вопрос про различия их характеров: «Можно сказать, что мы немного разные»

Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в третий круг Australian Open.

Он обыграл Тристана Шулкэйта (4:6, 6:4, 6:1, 6:3) и дал интервью на корте Джону Макинрою.

– Ты впервые защищаешь титул на турнире «Большого шлема»? Что для тебя ощущается по-другому?

– Это точно новое чувство. В этом замечательном месте уже произошло столько памятных моментов на корте и за его пределами. Я воспринимаю это как шанс повторить свой успех. Мы двигаемся день за днем. Мы знаем, что я могу показывать уровень выше, чем сейчас. Надеюсь, что смогу показать это в следующем круге и что для меня это снова будет отличный турнир.

– Я достаточно эмоциональный, а ты так хорошо себя контролируешь. Как тебе это удается?

– Можно сказать, что мы немного разные (улыбается).

– Что ты говоришь!

– Думаю, на этом остановимся..