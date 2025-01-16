Синнер – Макинрою на вопрос про различия их характеров: «Можно сказать, что мы немного разные»
Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в третий круг Australian Open.
Он обыграл Тристана Шулкэйта (4:6, 6:4, 6:1, 6:3) и дал интервью на корте Джону Макинрою.
– Ты впервые защищаешь титул на турнире «Большого шлема»? Что для тебя ощущается по-другому?
– Это точно новое чувство. В этом замечательном месте уже произошло столько памятных моментов на корте и за его пределами. Я воспринимаю это как шанс повторить свой успех. Мы двигаемся день за днем. Мы знаем, что я могу показывать уровень выше, чем сейчас. Надеюсь, что смогу показать это в следующем круге и что для меня это снова будет отличный турнир.
– Я достаточно эмоциональный, а ты так хорошо себя контролируешь. Как тебе это удается?
– Можно сказать, что мы немного разные (улыбается).
– Что ты говоришь!
– Думаю, на этом остановимся..
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем