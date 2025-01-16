Прервалась серия Синнера из 29 выигранных сетов подряд. Он проиграл стартовую партию 173-й ракетке мира во втором круге Australian Open
Янник Синнер проиграл Тристану Шулкэйту первый сет второго круга Australian Open.
Итальянец проиграл сет впервые с октябрьского «Мастерса» в Шанхае. Прервалась его серия из 29 выигранных сетов подряд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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