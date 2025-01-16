Australian Open. Расписание 6-го дня. Соболенко, Алькарас, Джокович сыграют на Арене Рода Лэйвера, Шнайдер – на Арене Маргарет Корт

Стало известно расписание на 17 января, шестой игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Анастасия Павлюченкова (27) сыграет против Лауры Зигемунд первым запуском на Арене Джона Кейна. Там же третьим запуском стартует встреча Наоми Осаки и Белинды Бенчич .

Мирра Андреева (14) поборется с Магдаленой Фрех (23) третьим запуском на Арене 1573.