Australian Open. Расписание 6-го дня. Соболенко, Алькарас, Джокович сыграют на Арене Рода Лэйвера, Шнайдер – на Арене Маргарет Корт
Стало известно расписание на 17 января, шестой игровой день Australian Open.
Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.
План на Арене Рода Лэйвера такой:
Арина Соболенко (1) – Клара Таусон
Нуну Боржес – Карлос Алькарас (3)
Новак Джокович (7) – Томаш Махач (26) (не ранее 11:00)
Расписание Арены Маргарет Корт:
Диана Шнайдер (12) – Донна Векич (18)
Коко Гауфф (3) – Лейла Фернандес (30) (не ранее 11:00)
Джек Дрэйпер (15) – Александр Вукич
Анастасия Павлюченкова (27) сыграет против Лауры Зигемунд первым запуском на Арене Джона Кейна. Там же третьим запуском стартует встреча Наоми Осаки и Белинды Бенчич.
Мирра Андреева (14) поборется с Магдаленой Фрех (23) третьим запуском на Арене 1573.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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