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Australian Open. Расписание 6-го дня. Соболенко, Алькарас, Джокович сыграют на Арене Рода Лэйвера, Шнайдер – на Арене Маргарет Корт

Стало известно расписание на 17 января, шестой игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Анастасия Павлюченкова (27) сыграет против Лауры Зигемунд первым запуском на Арене Джона Кейна. Там же третьим запуском стартует встреча Наоми Осаки и Белинды Бенчич.

Мирра Андреева (14) поборется с Магдаленой Фрех (23) третьим запуском на Арене 1573.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАрина Соболенко
logoКлара Таусон
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoОльга Данилович
logoДонна Векич
logoДиана Шнайдер
logoДжессика Пегула
logoАлександр Зверев
logoКоко Гауфф
logoЛейла Фернандес
logoДжек Дрэйпер
logoАнастасия Павлюченкова
logoНаоми Осака
logoБелинда Бенчич
logoЛаура Зигемунд
logoМирра Андреева
logoНуну Боржес
Джейкоб Фернли
logoТомаш Махач
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