  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как лаки-лузер
0

Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как лаки-лузер

128-я ракетка мира Ева Лис вышла в третий раунд Australian Open.

Она обыграла Варвару Грачеву – 6:2, 3:6, 6:4. В решающем сете она отыграла ранний брейк.

Немка впервые прошла два круга на «Большом шлеме». На Australian Open она попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoAustralian Open
logoЕва Лис
logoВарвара Грачева
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о матче с Радукану: «У всех разные истории, но когда мы выйдем на корт, победит та, кто будет играть лучше»
225 минут назад
Australian Open. В. Кудерметова играет с Болтер, Паолини встретится с Сарасуа, Касаткина, Рыбакина, Швентек вышли в 3-й круг, Э. Андреева выбыла
6927 минут назадLive
Джокович о Маррее: «Он очень дотошный, очень преданный своему делу профессионал»
341 минуту назад
Australian Open. Расписание 6-го дня. Соболенко, Алькарас, Джокович сыграют на Арене Рода Лэйвера, Шнайдер – на Арене Маргарет Корт
2сегодня, 07:07
Джокович – второй игрок в Открытой эре со 150 победами на ТБШ после 30-летия
2сегодня, 06:38
Australian Open. Руне борется с Берреттини, Медведев сыграет с Тьеном, Синнер – с Шулкэйтом, Хачанов, Фриц, Де Минаур, Музетти вышли в 3-й круг
85сегодня, 06:30Live
Рыбакина – пятая теннисистка с 2020-го, выигравшая 50 матчей на «Больших шлемах»
сегодня, 06:18
Пера о скандале вокруг Рыбакиной и Вукова: «По-моему, это очень странная история. Я даже не знаю, что мне разрешено говорить, а что – нет»
1сегодня, 06:08
Эрика Андреева проиграла Хаддад Майя во втором круге Australian Open
6сегодня, 05:47
Рыбакина о том, что работает с Иванишевичем – специалистом по подаче: «Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше»
2сегодня, 05:31
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем