Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как лаки-лузер
128-я ракетка мира Ева Лис вышла в третий раунд Australian Open.
Она обыграла Варвару Грачеву – 6:2, 3:6, 6:4. В решающем сете она отыграла ранний брейк.
Немка впервые прошла два круга на «Большом шлеме». На Australian Open она попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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