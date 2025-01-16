Лис впервые вышла в третий круг «Большого шлема». В сетку Australian Open она попала как лаки-лузер

128-я ракетка мира Ева Лис вышла в третий раунд Australian Open.

Она обыграла Варвару Грачеву – 6:2, 3:6, 6:4. В решающем сете она отыграла ранний брейк.

Немка впервые прошла два круга на «Большом шлеме». На Australian Open она попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская.