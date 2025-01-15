Зверев одержал самую разгромную победу на Australian Open
Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open.
Вторая ракетка мира разгромил Педро Мартинеса – 6:1, 6:4, 6:1. Это самая разгромная победа Зверева в Мельбурне. Прежний рекорд был установлен во встрече с Адрианом Маннарино (6:3, 6:3, 6:1).
Зверев восьмой раз вышел третий круг австралийского «Большого шлема».
Дальше немец сыграет с Джейкобом Фернли.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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