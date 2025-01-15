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Матч Оже-Альяссима и Давидовича-Фокина перенесли на другой корт из-за шумных болельщиков на матче Фернли и Казо

На Australian Open один из матчей перенесли с одного корта на другой.

Изначально встреча Феликса Оже-Альяссима и Алехандро Давидовича-Фокина должна была пройти на Корте №8, но ее перенесли на Корт №7 из-за за шумных болельщиков на матче Джейкоба Фернли и Артура Казо. Британец и француз играют на соседнем Корте №6.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Nessiechu
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoATP
logoФеликс Оже-Альяссим
logoAustralian Open
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