Матч Оже-Альяссима и Давидовича-Фокина перенесли на другой корт из-за шумных болельщиков на матче Фернли и Казо
На Australian Open один из матчей перенесли с одного корта на другой.
Изначально встреча Феликса Оже-Альяссима и Алехандро Давидовича-Фокина должна была пройти на Корте №8, но ее перенесли на Корт №7 из-за за шумных болельщиков на матче Джейкоба Фернли и Артура Казо. Британец и француз играют на соседнем Корте №6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Nessiechu
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