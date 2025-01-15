20-летняя Гауфф четвертый раз вышла в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в третий круг Australian Open.
Она обыграла Джоди Аннe Беррейдж со счетом 6:3, 7:5. Во втором сете американка сначала вела 3:1, а потом уступала 3:5.
Гауфф четвертый раз вышла в третий круг Australian Open. Ее лучший результат – выход в полуфинал в 2024-м.
Дальше Гауфф сыграет с Лейлой Фернандес.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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