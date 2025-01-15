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Australian Open. Расписание 5-го дня. Синнер, Швентек и де Минаур сыграют на Арене Рода Лэйвера, Медведев – на Арене Маргарет Корт

Стало известно расписание на 16 января, пятый игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Дарья Касаткина (9) сыграет против Яфань Ван первым запуском на Арене 1573. Там же третьим запуском стартует встреча Эрики Андреевой и Беатрис Хаддад Майя (15).

Вероника Кудерметова поборется с Кэти Болтер последним запуском на Корте №3.

Карен Хачанов (19) встретится с Габриэлем Диалло вторым запуском на Корте №13.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoИга Швентек
logoРебекка Шрамкова
logoЯнник Синнер
logoАлекс де Минаур
logoЖасмин Паолини
logoЭмма Наварро
logoСиюй Ван
logoТэйлор Фриц
logoМэдисон Киз
logoКристиан Гарин
logoДаниил Медведев
logoДарья Касаткина
logoЭрика Андреева
logoБеатрис Хаддад Майя
logoЯфань Ван
logoКарен Хачанов
logoВероника Кудерметова
logoКэти Болтер
logoWTA
logoAustralian Open
logoATP
logoЛэрнер Тьен
logoГабриэль Диалло
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