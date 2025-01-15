Australian Open. Расписание 5-го дня. Синнер, Швентек и де Минаур сыграют на Арене Рода Лэйвера, Медведев – на Арене Маргарет Корт

Стало известно расписание на 16 января, пятый игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Дарья Касаткина (9) сыграет против Яфань Ван первым запуском на Арене 1573. Там же третьим запуском стартует встреча Эрики Андреевой и Беатрис Хаддад Майя (15).

Вероника Кудерметова поборется с Кэти Болтер последним запуском на Корте №3.

Карен Хачанов (19) встретится с Габриэлем Диалло вторым запуском на Корте №13.