Australian Open. Расписание 5-го дня. Синнер, Швентек и де Минаур сыграют на Арене Рода Лэйвера, Медведев – на Арене Маргарет Корт
Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.
План на Арене Рода Лэйвера такой:
Ребекка Шрамкова – Ига Швентек (2)
Тристан Бойер (Q) – Алекс де Минаур (8)
Янник Синнер (1) – Тристан Шулкэйт (не ранее 11:00)
Рената Сарасуа – Жасмин Паолини (4)
Расписание Арены Маргарет Корт:
Эмма Наварро (8) – Сиюй Ван
Тэйлор Фриц (4) – Кристиан Гарин (Q)
Мэдисон Киз (19) – Елена Габриэла Рузе (не ранее 11:00)
Лэрнер Тьен (Q) – Даниил Медведев (5)
Дарья Касаткина (9) сыграет против Яфань Ван первым запуском на Арене 1573. Там же третьим запуском стартует встреча Эрики Андреевой и Беатрис Хаддад Майя (15).
Вероника Кудерметова поборется с Кэти Болтер последним запуском на Корте №3.
Карен Хачанов (19) встретится с Габриэлем Диалло вторым запуском на Корте №13.
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