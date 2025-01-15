Шнайдер впервые вышла в третий круг Australian Open

Диана Шнайдер обыграла Айлу Томлянович во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу 13-й ракетки мира. В первом сете россиянка уступала 1:3.

Шнайдер третий раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». В прошлом году на Australian Open она проиграла на старте.

Дальше Шнайдер поборется с Хэрриет Дарт или Донной Векич.