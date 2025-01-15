Карлос Алькарас: «Многие мне рассказывают про мои бицепсы»
Карлос Алькарас прокомментировал большие бицепсы.
В интервью после победы во втором круге Australian Open ему сказали, что в этом году она стали еще больше по сравнению с предыдущим сезоном.
«Мой тренер по ОФП будет доволен моим бицепсом. Многие мне рассказывают про мои бицепсы. Наверное, приятно такое слышать».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AustralianOpen
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