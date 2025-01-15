Карлос Алькарас: «Многие мне рассказывают про мои бицепсы»

Карлос Алькарас прокомментировал большие бицепсы.

В интервью после победы во втором круге Australian Open ему сказали, что в этом году она стали еще больше по сравнению с предыдущим сезоном.

«Мой тренер по ОФП будет доволен моим бицепсом. Многие мне рассказывают про мои бицепсы. Наверное, приятно такое слышать».