Осака впервые с Australian Open-2022 вышла в третий круг «Большого шлема»

Наоми Осака обыграла Каролину Мухову во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Осака вышла в третий круг «Большого шлема» впервые с Australian Open-2022. После того турнира она трижды проиграла в первом раунде, трижды – во втором, а еще родила дочь и сходила в декрет.

В третьем круге четырехкратная чемпионка ТБШ сыграет с Белиндой Бенчич, которая проводит третий турнир уровня основного тура после рождения ребенка.