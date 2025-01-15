Осака впервые с Australian Open-2022 вышла в третий круг «Большого шлема»
Наоми Осака обыграла Каролину Мухову во втором круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
Осака вышла в третий круг «Большого шлема» впервые с Australian Open-2022. После того турнира она трижды проиграла в первом раунде, трижды – во втором, а еще родила дочь и сходила в декрет.
В третьем круге четырехкратная чемпионка ТБШ сыграет с Белиндой Бенчич, которая проводит третий турнир уровня основного тура после рождения ребенка.
Опубликовал: Павел Ниткин
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