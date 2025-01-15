Пегула впервые за 4 матча обыграла Мертенс
Шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в третий круг Australian Open.
Она обыграла Элизу Мертенс – 6:4, 6:2. Для Пегулы это первая победа над бельгийкой – она уступала в личных встречах 0:3.
Пегула четвертый раз вышла в третий круг Australian Open. В трех предыдущих случаях (2021-2023) она проигрывала в четвертьфинале.
Теперь американка встретится с Ольгой Данилович.
Опубликовал: Павел Ниткин
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