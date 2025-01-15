Самсонова четвертый раз проиграла во втором круге Australian Open
Людмила Самсонова вылетела с Australian Open.
Во втором круге она проиграла Ольге Данилович – 1:6, 2:6.
Самсонова шестой раз выступала на Australian Open: четыре раза она проиграла во втором круге, а еще два – в первом.
Australian Open – единственный «Большой шлем», на котором она не проходила в третий раунд.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем