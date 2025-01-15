Самсонова четвертый раз проиграла во втором круге Australian Open

Людмила Самсонова вылетела с Australian Open.

Во втором круге она проиграла Ольге Данилович – 1:6, 2:6.

Самсонова шестой раз выступала на Australian Open: четыре раза она проиграла во втором круге, а еще два – в первом.

Australian Open – единственный «Большой шлем», на котором она не проходила в третий раунд.