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Самсонова четвертый раз проиграла во втором круге Australian Open

Людмила Самсонова вылетела с Australian Open.

Во втором круге она проиграла Ольге Данилович – 1:6, 2:6.

Самсонова шестой раз выступала на Australian Open: четыре раза она проиграла во втором круге, а еще два – в первом.

Australian Open – единственный «Большой шлем», на котором она не проходила в третий раунд.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoОльга Данилович
logoAustralian Open
logoWTA
logoЛюдмила Самсонова
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