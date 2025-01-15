Мирра Андреева отыграла подачу на матч и вышла в 3-й круг Australian Open

Мирра Андреева обыграла Моюку Учиджиму во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6(10-8) в пользу 15-й ракетки мира. В решающем сете россиянка отыграла подачу на матч.

Андреева пятая раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». В прошлом году на Australian Open она играла в четвертом раунде.

Дальше Андреева встретится с Магдаленой Фрех.