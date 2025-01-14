Монфис о победе над Мпетши Перрикаром: «Я 21 год в туре, а Джованни 21 год в принципе. Но я стараюсь не зацикливаться ни на каких цифрах»

Гаэль Монфис не задумывается о своем возрасте, независимо от того, с кем играет.

– Сегодня вы обыграли Джованни в пяти сетах. 38 лет – это новые 28?

– Хотел бы я так сказать. Нет, я прекрасно себя чувствую. Если честно, я не очень обращаю внимание на свой возраст, это просто цифра, и я стараюсь об этом не задумываться, но, возможно, завтра утром мне будет скорее 48, а не 38.

– Как оцените свое физическое состояние? Вы вымотались или были на уровне весь матч?

– Я чувствовал себя прекрасно, хотя были спады. У меня большой опыт в таких матчах и условиях, но в целом физически я был на уровне. В целом я доволен тем, как реагировало мое тело, тем, как я сохранял концентрацию в нужные моменты.

– Вы сказали, что не хотите задумываться о своем возрасте, но приятно ли играть против такого молодого соперника, как Джованни, и выдерживать пять сетов?

– Если честно, я никогда об этом не задумывался. Я никогда об этом не думаю. Это вы, ребята, все время меня об этом спрашиваете, а я, как уже сказал, стараюсь показывать максимум. Я знаю, что староват, но стараюсь показывать максимум. Иногда я бываю в два раза старше соперника. Я 21 год в туре, а Джованни 21 год в принципе. Конечно, от этих цифр никуда не уйти, но я борюсь, поэтому стараюсь не зацикливаться ни на каких цифрах.