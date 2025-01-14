  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анна Калинская: «Обидно, что пришлось сняться с Australian Open. Очень ждала турнира, но подхватила вирус»
10

Анна Калинская: «Обидно, что пришлось сняться с Australian Open. Очень ждала турнира, но подхватила вирус»

Анна Калинская объяснила, почему снялась с Australian Open.

«Очень грустно и обидно, что сегодня пришлось сняться с Australian Open 💔. Я очень ждала турнира, но подхватила какой-то вирус. Здоровье на первом месте 🙏🏽», – написала Калинская в сторис.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Калинской
logoAustralian Open
logoАнна Калинская
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Монфис о победе над Мпетши Перрикаром: «Я 21 год в туре, а Джованни 21 год в принципе. Но я стараюсь не зацикливаться ни на каких цифрах»
9 минут назад
Жоао Фонсека: «В детстве я пробовал играть одноручным бэкхендом, как Федерер. Продержался неделю, а потом что-то заболело в локте»
2сегодня, 15:51
Фонсека о победе над Рублевым: «Теперь мои ожидания выше. Я хочу большего. Мне кажется, это и есть чемпионское мышление»
7сегодня, 15:08
Джокович о теории, что рюкзак его сына с Пикачу – покемоном №25 – символизирует 25-й ТБШ: «Это получилось неспециально. Разве что по воле Бога»
4сегодня, 14:29
Кудерметова впервые с «Уимблдона»-2023 прошла круг на «Большом шлеме»
3сегодня, 13:35
Джокович о завершении карьеры Надаля на Кубке Дэвиса: «Жаль, что меня не было на церемонии»
1сегодня, 13:21
Даниил Медведев: «Сейчас я иногда очень устаю от тура. У меня такое было в конце прошлого года»
10сегодня, 12:59
Медведев о том, какой штраф ему дадут за разбитую камеру на сетке: «Надеюсь, не слишком большой»
3сегодня, 12:48
Жоао Фонсека: «Как говорит Федерер, одного таланта недостаточно. Поэтому я много и упорно работаю»
3сегодня, 12:39
Турсунов о матче Медведева против 418-й ракетки мира: «Давно не видел, чтобы он был так потерян»
7сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем