Анна Калинская: «Обидно, что пришлось сняться с Australian Open. Очень ждала турнира, но подхватила вирус»
Анна Калинская объяснила, почему снялась с Australian Open.
«Очень грустно и обидно, что сегодня пришлось сняться с Australian Open 💔. Я очень ждала турнира, но подхватила какой-то вирус. Здоровье на первом месте 🙏🏽», – написала Калинская в сторис.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Калинской
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