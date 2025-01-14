Анна Калинская: «Обидно, что пришлось сняться с Australian Open. Очень ждала турнира, но подхватила вирус»

Анна Калинская объяснила, почему снялась с Australian Open.

«Очень грустно и обидно, что сегодня пришлось сняться с Australian Open 💔. Я очень ждала турнира, но подхватила какой-то вирус. Здоровье на первом месте 🙏🏽», – написала Калинская в сторис.