Джокович о завершении карьеры Надаля на Кубке Дэвиса: «Жаль, что меня не было на церемонии»

Новак Джокович жалеет, что не попал на прощальную церемонию Рафаэля Надаля.

«Я не в курсе подробностей готовившейся церемонии, но знаю, что по плану ее должны были провести после полуфинала, если Испания пройдет дальше. Планировалось, что приедем мы с Марреем: у нас не получалось подстроить графики под четвертьфинал, но мы бы обязательно приехали на полуфинал.

К сожалению, все сложилось так, как сложилось, но что поделаешь. Больше я ничего не знаю. Я видел запись [церемонии]. Не знаю, может быть, Рафа не хотел большой шумихи, чтобы не мешать матчам других команд... Если честно, не знаю, но мне жаль, что меня там не было.

Мы разделили корт в Эр-Рияде [на «Шлеме шести королей»], это был важный приятный момент. Я смотрел его матч на «Ролан Гаррос», мы сыграли друг с другом на Олимпиаде... Если хотите знать мое мнение, церемонию [на Кубке Дэвиса] провели не совсем правильно. Возможно, сам Рафа не был уверен, сыграет он или нет, сможет ли он играть дальше, а потом, возможно, было уже слишком поздно делать что-то более масштабное. Я не знаю, все может быть».