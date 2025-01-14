38-летний Монфис выиграл 6-й матч подряд и 20-й пятисетовик в карьере
Гаэль Монфис выиграл шестой матч подряд и вышел во второй круг Australian Open.
Он обыграл 21-летнего Джованни Мпетши Перрикара – 7:6(7), 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4. Это шестая победа подряд для Монфиса – на прошлой неделе он взял титул в Окленде.
Француз в 17-й раз вышел во второй круг Australian Open. Это был 35-й победный матч на Australian Open в его карьере.
Теперь баланс Монфиса по пятисетовикам 4:5 на этом турнире и 20:19 – в карьере.
В следующем круге он встретится с Франсиско Комесаньей или Даниэлем Альтмаером.
Опубликовано: Алёна Майорова
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