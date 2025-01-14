Фриц отдал 5 геймов в первом матче на Australian Open

Тэйлор Фриц начал Australian Open с разгромной победы.

В первом круге 4-я ракетка мира обыграл Дженсона Бруксби – 6:2, 6:0, 6:3. Для Бруксби это был первый матч после 13-месячной дисквалификации.

Фриц 10-й раз в карьере повесил баранку в матче уровня ATP.

Дальше финалист US Open и итогового турнира сыграет с Кристианом Гарином.