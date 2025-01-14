Фриц отдал 5 геймов в первом матче на Australian Open
Тэйлор Фриц начал Australian Open с разгромной победы.
В первом круге 4-я ракетка мира обыграл Дженсона Бруксби – 6:2, 6:0, 6:3. Для Бруксби это был первый матч после 13-месячной дисквалификации.
Фриц 10-й раз в карьере повесил баранку в матче уровня ATP.
Дальше финалист US Open и итогового турнира сыграет с Кристианом Гарином.
Опубликовал: Павел Ниткин
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