Бруксби вернулся в тур после 13-месячной дисквалификации

Дженсон Бруксби вернулся после дисквалификации за нарушение правил антидопинга.

Американец, в 2022-м входивший в топ-40, получил 13-месячное отстранение за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.

Он мог вернуться в тур еще в марте 2024-го.

В первом раунде Australian Open Бруксби сыграл с первой ракеткой США Тэйлором Фрицем.