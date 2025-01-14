Бруксби вернулся в тур после 13-месячной дисквалификации
Дженсон Бруксби вернулся после дисквалификации за нарушение правил антидопинга.
Американец, в 2022-м входивший в топ-40, получил 13-месячное отстранение за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.
Он мог вернуться в тур еще в марте 2024-го.
В первом раунде Australian Open Бруксби сыграл с первой ракеткой США Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Павел Ниткин
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