Алекс Микельсен: «В прошлом году из-за психологии я проиграл, наверное, 10 матчей, которые должен был выиграть»

Алекс Микельсен прокомментировал выход во второй круг Australian Open.

Он обыграл Стефаноса Циципаса 7:5, 6:3, 2:6, 6:4.

«Я проиграл много матчей не из-за плохой игры, а из-за неправильного настроя. Я пару раз ошибался, ненадолго терял самообладание – и все, матч уже окончен, потому что эти парни ничего не отдадут просто так. Нужно всегда быть начеку. В прошлом году из-за психологии я проиграл, наверное, 10 матчей, которые должен был выиграть.

Сегодня уж точно выбрал не самый простой путь. Не стоило дважды проигрывать свою подачу в четвертом сете. Подача меня подвела, пошло слишком много двойных. Зато я хорошо принимал. Мне кажется, я выигрывал большинство разменов с задней линии, когда входил в корт и контролировал ход розыгрышей».

Микельсен рассказал, что не работает с психологом.

«Мне нравится быть одному. Я одиночка (улыбается) . Мне нравится быть наедине со своими мыслями и самому во всем разбираться».