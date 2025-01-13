Микельсен о тренировках с мамой: «Она никогда не ошибалась. Спасибо, мама. Я люблю тебя»
Алекс Микельсен рассказал, как мама помогла ему развиться в теннисе.
В первом круге Australian Open 20-летний американец обыграл №11 в мире Стефаноса Циципаса.
С 4 до 15 лет он каждый день тренировался со своей мамой Сандрой.
«Уверен, она смотрела матч. Мы с ней каждый день проводили по миллиону розыгрышей на задней линии. Просто выходили на корт и играли – и она никогда не ошибалась. Она невероятная.
Без нее меня бы точно здесь не было. Спасибо, мама. Я люблю тебя».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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