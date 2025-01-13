Двукратная чемпионка Australian Open Азаренко проиграла в первом круге
Виктория Азаренко вылетела на старте Australian Open.
В первом круге она проиграла Лючии Бронцетти – 2:6, 6:7(1).
Азаренко – двукратная чемпионка турнира, она брала титулы в 2012-м и 2013-м.
Белоруска проиграла в первом круге Australian Open впервые с 2021-го, а на турнире «Большого шлема» в целом – впервые с «Ролан Гаррос»-2023.
В матче с Бронцетти 22-я ракетка мира допустила 36 невынужденных ошибок при 29 виннерсах. У соперницы столько же ударов навылет, но всего 21 невынужденная.
Опубликовал: Павел Ниткин
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