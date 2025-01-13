Гауфф обыграла чемпионку-2020 Кенин в первом круге Australian Open
Третья ракетка мира Коко Гауфф выиграла в первом круге Australian Open.
Она победила чемпионку-2020 Софию Кенин со счетом 6:3, 6:3.
По ходу матча Гауфф допустила 32 невынужденных ошибки – включая 9 двойных. На ее счету 28 виннерсов против 14 у соперницы.
Дальше американка, в прошлом году дошедшая в Мельбурне до полуфинала, встретится с британкой Джоди Беррейдж.
Опубликовал: Павел Ниткин
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