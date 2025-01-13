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Гауфф обыграла чемпионку-2020 Кенин в первом круге Australian Open

Третья ракетка мира Коко Гауфф выиграла в первом круге Australian Open.

Она победила чемпионку-2020 Софию Кенин со счетом 6:3, 6:3.

По ходу матча Гауфф допустила 32 невынужденных ошибки – включая 9 двойных. На ее счету 28 виннерсов против 14 у соперницы.

Дальше американка, в прошлом году дошедшая в Мельбурне до полуфинала, встретится с британкой Джоди Беррейдж.

Опубликовал: Павел Ниткин
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logoКоко Гауфф
logoAustralian Open
logoСофия Кенин
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