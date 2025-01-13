Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open.
13-я ракетка мира обыграла Элизабетту Коччаретто со счетом 7:6(4), 6:4.
В первом сете Шнайдер отыграла два сетбола – при счете 3:5 на подаче и при счете 4:5 на приеме.
Во втором раунде россиянка сыграет с Айлой Томлянович или Эшлин Крюгер.
Опубликовал: Павел Ниткин
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