Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open.

13-я ракетка мира обыграла Элизабетту Коччаретто со счетом 7:6(4), 6:4.

В первом сете Шнайдер отыграла два сетбола – при счете 3:5 на подаче и при счете 4:5 на приеме.

Во втором раунде россиянка сыграет с Айлой Томлянович или Эшлин Крюгер.