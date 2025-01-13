Тренер Медведева поспарринговал Джоковичу на Australian Open
Тренер Даниила Медведева поучаствовал в тренировке Новака Джоковича.
Жиль Симон поиграл с 10-кратным чемпионом.
В 2016-м они провели пятисетовый матч в Мельбурне, в котором Джокович допустил больше 100 невынужденных ошибок.
По поводу тренировки с Джоковичем Симон написал: «Если требуется с бэкхенда кидать мяч в середину, я справляюсь».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @GillesSimon84
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