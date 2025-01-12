Рейтинг ATP. Монфис вернулся в топ-50, Медьедович дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений

Гаэль Монфис вернулся в топ-50 после победы на турнире в Окленде.

Джэк Дрэйпер потерял очки за прошлогодний финал в Аделаиде и опустился до 18-й строчки.

21-летний Хамад Медьедович после победы на «Челленджере»в Ойэраше дебютировал в топ-100, финалист турнира в Окленде 19-летний Нишеш Басаваредди поднялся на 26 позиций и впервые стал 107-й ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 13 января 2025

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