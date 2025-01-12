Рейтинг ATP. Монфис вернулся в топ-50, Медьедович дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений
Гаэль Монфис вернулся в топ-50 после победы на турнире в Окленде.
Джэк Дрэйпер потерял очки за прошлогодний финал в Аделаиде и опустился до 18-й строчки.
21-летний Хамад Медьедович после победы на «Челленджере»в Ойэраше дебютировал в топ-100, финалист турнира в Окленде 19-летний Нишеш Басаваредди поднялся на 26 позиций и впервые стал 107-й ракеткой мира.
Положение на 13 января 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7635
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7010
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5350
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5030
|6 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4210
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3535
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3520
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3200
|11 (12)
|Томми Пол (США)
|3195
|12 (11)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3195
|18 (15)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2530
|19 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|29 (24)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1660
|41 (52)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1280
|60 (64)
|Зизу Бергс (Бельгия)
|948
|63 (62)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|71 (77)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
|766
|72 (79)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|759
|83 (90)
|Лука Нарди (Италия)
|675
|97 (99)
|Павел Котов (Россия)
|612
|98 (112)
|Хамад Медьедович (Сербия)
|611
|107 (133)
|Нишеш Басаваредди (США)
|566
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Опубликовано: Алёна Майорова
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