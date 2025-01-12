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Рейтинг ATP. Монфис вернулся в топ-50, Медьедович дебютировал в топ-100, в топ-10 без изменений

Гаэль Монфис вернулся в топ-50 после победы на турнире в Окленде.

Джэк Дрэйпер потерял очки за прошлогодний финал в Аделаиде и опустился до 18-й строчки.

21-летний Хамад Медьедович после победы на «Челленджере»в Ойэраше дебютировал в топ-100, финалист турнира в Окленде 19-летний Нишеш Басаваредди поднялся на 26 позиций и впервые стал 107-й ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 13 января 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7635
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5350
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5030
6 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4210
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3535
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3520
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3200
11 (12) Томми Пол (США) 3195
12 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3195
18 (15) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2530
19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410
29 (24) Иржи Лехечка (Чехия) 1660
41 (52) Гаэль Монфис (Франция) 1280
60 (64) Зизу Бергс (Бельгия) 948
63 (62) Роман Сафиуллин (Россия) 823
71 (77) Танаси Коккинакис (Австралия) 766
72 (79) Ринки Хиджиката (Австралия) 759
83 (90) Лука Нарди (Италия) 675
97 (99) Павел Котов (Россия) 612
98 (112) Хамад Медьедович (Сербия) 611
107 (133) Нишеш Басаваредди (США) 566

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Опубликовано: Алёна Майорова
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