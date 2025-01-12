Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15

Дарья Касаткина потеряла девятую строчку рейтинга WTA.

Россиянка не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Аделаиде. Елена Рыбакина также потеряла одну позицию и стала седьмой ракеткой мира.

Мэдисон Киз выиграла турнир в Аделаиде и вернулась в топ-15.

Чемпионка WTA 250 в Хобарте Маккартни Кесслер поднялась на 20 позиций и вошла в топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 13 января 2025