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Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15

Дарья Касаткина потеряла девятую строчку рейтинга WTA.

Россиянка не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Аделаиде. Елена Рыбакина также потеряла одну позицию и стала седьмой ракеткой мира.

Мэдисон Киз выиграла турнир в Аделаиде и вернулась в топ-15.

Чемпионка WTA 250 в Хобарте Маккартни Кесслер поднялась на 20 позиций и вошла в топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 13 января 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9656
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8120
3 (3) Коко Гауфф (США) 6888
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5399
5 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 5325
6 (7) Джессика Пегула (США) 4801
7 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 4723
8 (8) Эмма Наварро (США) 3551
9 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3213
10 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3151
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2895
14 (20) Мэдисон Киз (США) 2680
15 (15) Мирра Андреева (Россия) 2665
16 (14) Анна Калинская (Россия) 2637
21 (26) Людмила Самсонова (Россия) 2070
31 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1713
32 (28) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1675
36 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1434
47 (67) Маккартни Кесслер (США) 1176
57 (57) Полина Кудерметова (Россия) 1036
62 (62) Камилла Рахимова (Россия) 987
67 (58) Каролин Гарсия (Франция) 944
70 (76) Рената Сарасуа (Мексика) 920
73 (75) Анна Блинкова (Россия) 898
75 (77) Вероника Кудерметова (Россия) 888
85 (71) Тэйлор Таунсенд (США) 843
86 (86) Эрика Андреева (Россия) 838
97 (79) Лаура Зигемунд (Германия) 786
Опубликовано: Алёна Майорова
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