Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15
Дарья Касаткина потеряла девятую строчку рейтинга WTA.
Россиянка не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Аделаиде. Елена Рыбакина также потеряла одну позицию и стала седьмой ракеткой мира.
Мэдисон Киз выиграла турнир в Аделаиде и вернулась в топ-15.
Чемпионка WTA 250 в Хобарте Маккартни Кесслер поднялась на 20 позиций и вошла в топ-50.
Положение на 13 января 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9656
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8120
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6888
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5399
|5 (5)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|5325
|6 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4801
|7 (6)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4723
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3551
|9 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3213
|10 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3151
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2895
|14 (20)
|Мэдисон Киз (США)
|2680
|15 (15)
|Мирра Андреева (Россия)
|2665
|16 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2637
|21 (26)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2070
|31 (27)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1713
|32 (28)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1675
|36 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1434
|47 (67)
|Маккартни Кесслер (США)
|1176
|57 (57)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1036
|62 (62)
|Камилла Рахимова (Россия)
|987
|67 (58)
|Каролин Гарсия (Франция)
|944
|70 (76)
|Рената Сарасуа (Мексика)
|920
|73 (75)
|Анна Блинкова (Россия)
|898
|75 (77)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|888
|85 (71)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|843
|86 (86)
|Эрика Андреева (Россия)
|838
|97 (79)
|Лаура Зигемунд (Германия)
|786
Опубликовано: Алёна Майорова
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